Monza-Atalanta, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Il lunedì di Serie A si aprirà con Monza-Atalanta. La Dea vuole continuare a correre, dopo aver raccolto ben 10 punti nelle prime 4 giornate (3 vittorie e un pareggio contro il Milan). Gasperini dovrà però fare a meno di Zapata e Muriel: spazio perciò a Højlund. Sarà confermato ancora Soppy sulla fascia destra con Koopmeiners che si è preso sulle spalle gli orobici nell’ultima partita. Nel Monza, Stroppa si aspetta una reazione dai suoi che sono apparsi scarichi e poco organizzati nelle prime partite.

Monza-Atalanta, probabili formazioni

Monza (3-5-2): Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, Caldirola ; Birindelli, Sensi, Rovella, Pessina, Carlos Augusto; Petagna, Caprari.

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Okoli, Demiral, Toloi; Soppy, de Roon, Koopmeiners, Mahele; Ederson; Lookman, Højlund

Monza-Atalanta, precedenti

Non ci sono precedenti tra le due squadre in Serie A. L’ultima volta che i bergamaschi vennero a far visita al Monza era in Serie B ed era la stagione 99/00. La gara si concluse con una vittoria di misura dei brianzoli con la rete decisiva di Marko Topic.

Monza-Atalanta, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 18:30, sarà visibile su DAZN