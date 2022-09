Roma, Mourinho non ci sta. Il tecnico pronto a cambiare già da Ludogorets

Roma, così non va: i bianconeri protagonisti del campo.

La sconfitta della Roma a Udine (4-0) lascia il Napoli e il Milan in vetta alla Serie A, in attesa del posticipo della ‘dea’ di Gasperini. Brutta prestazione dei giallorossi, annullati dai bianconeri di Sottil. Totale dominio dell’ Udinese che in casa si conferma una bestia nera per tutte le big. Stasera a rimetterci è proprio la squadra di Muorinho che sembra esser rimasta a Trigoria. Infatti questa sonora sconfitta farà molto chiasso in casa Roma, non solo per la mancata prestazione, ma specialmente per il bruttissimo atteggiamento messo in atto dalla squadra. Una vittoria entusiasmante per i friulani e il tecnico Sottil,per come ha preparato la partita e gestito i cambi, deprimente e umiliante per Mourinho che dal campo esce scuro in volto.

Le parole di Mourinho nel dopo-partita.

Sembra non fare troppi drammi Mourinho dopo la pesante sconfitta conro l’Udinese. Ecco le parole del tecnico a fine partita. “Partita difficile con un avversario che sa giocare questo tipo di partite. Se vuoi vincere, non puoi andare sotto in questo tipo di partite. È una squadra molto fisica, molto esperta. Siamo entrati molto bene e abbiamo creato un’occasione con Paulo, che per me, è stato il migliore in campo. Non siamo stati fortunati, basti pensare al palo o al rigore che non ci è stato dato. La classifica? Siamo tutti lì. Ripeto, meglio perdere una partita 4-0 che quattro partite 1-0“. E poi su di se:”Quello che succede è solo responsabilità mia, non voglio parlare di arbitri“.