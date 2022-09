Salernitana-Empoli, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Alle 18:30 di lunedì ci sarà la sfida tra Salernitana ed Empoli. Entrambe le squadre hanno ben chiaro il proprio obiettivo, cioè la salvezza. Al momento, la Salernitana è partita molto meglio dello scorso anno e ha già raccolto 5 punti. I nuovi innesti si stanno ben calando nella nuova realtà, in particolare l’attaccante Dia che è già andato a segno per due partite consecutive. L’Empoli sta faticando un po’ di più, anche se ha raccolto 3 pareggi nelle ultime 3.

Salernitana-Empoli, probabili formazioni

Salernitana (3-5-2): Sepe; Bronn, Fazio, Gyomber, Candreva, Maggiore, L. Coulibaly, Vilhena, Mazzocchi; Dia, Bonazzoli. All. Nicola

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Haas, Grassi, Bandinelli; Bajrami; Lammers, Satriano

Salernitana-Empoli, precedenti

Ci sono solo due precedenti di questa sfida all’Arechi di Salerno. Lo scorso anno finì 4-2 per l’Empoli con i toscani che si portarono avanti per 0-4 (con la doppietta di Pinamonti e i gol di Cutrone e Strandberg. L’altro precedente risale alla stagione 98/99 quando ci fu un 1-1 firmato dalle reti di Lucenti per l’Empoli e di Breda per la Salernitana

Salernitana-Empoli, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 18:30, sarà visibile su DAZN.