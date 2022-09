Torino-Lecce, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

La quinta giornata di Serie A si chiuderà con la sfida tra Torino e Lecce. I granata hanno perso nel turno infrasettimanale contro l’Atalanta per 3-1, anche se sono a 7 punti in classifica dopo un buon inizio di campionato. Il Lecce, invece, si presenta galvanizzato per il punto strappato a Napoli contro i partenopei. Mancherà però Strefezza per un guaio muscolare, al suo posto pronto Di Francesco.

Torino-Lecce, probabili formazioni

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Lazaro, Lukic, Linetty, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Sanabria.

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Pezzella; Helgason, Hjulmand, Askildsen; Banda, Ceesay, Di Francesco

Torino-Lecce, precedenti

In 8 scontri a Torino, i granata hanno vinto in 4 occasioni, il Lecce in 2 e ci sono stati 2 pareggi. Nell’ultimo precedente, relativo alla stagione 19/20, i giallorossi si imposero per 2-1 grazie alle reti di Farias e di Mancosu, mentre per il Torino segnò Belotti. L’ultima vittoria granata è invece della stagione 08/09 quando Rosina, Rolando Bianchi e Paolo Zanetti siglarono il tris del Torino.

Torino-Lecce, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 20:45, sarà visibile su DAZN e su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport