Balotelli provoca: “Inter o Milan? Migliori rispetto a Juventus e Roma. Poi su Mancini..”

Mario Balotelli, appena trasferitosi al Sion è stato ospite a Dazn

Mario Balotelli, ospite speciale del programma Supertele in onda su DAZN, ha risposto alle domande poste dalle persone in studio. L’attaccante, dopo la sua avventura in Turchia all’Adana Demispor conclusasi con una lite con Montella, si è trasferito al Sion, in Svizzera, dove ha esordito con un goal.

Mario Balotelli spiazza tutti e si esprime sull’Inter

Supermario ha risposto ad alcune domande che gli sono state poste su Inter, Milan e Nazionale. “Non è che la Nazionale non mi interessi più, ma al momento penso solo a giocare qua in Svizzera. Non è un pensiero fissoO, ma se ci sarà l’opportunità ben venga“, ha dichiarato l’attaccante. Il 32enne ha ammesso che gli sarebbe piaciuto molto giocare nel Napoli e si è espresso su Inter e Milan. “Dove mi piacerebbe giocare in Italia? Vorrei tornare al Milan, mi piace. Ma è brutto che io dica così perché anche tornare all’Inter non mi farebbe schifo. Sono le due squadre più belle dove stare, senza nulla togliere a Juve e Roma”. Risposta spiazzante di Balotelli, visto che gettò a terra la maglia nerazzurra dopo la semifinale d’andata giocata col Barcellona nel 2010.