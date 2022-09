Calciomercato Milan, Maldini ha deciso: via il calciatore già a gennaio

Calciomercato Milan, pronta la prima cessione nel mercato di riparazione

Il Milan sta portando avanti un ottimo inizio di stagione. Dopo una brutta prestazione col Sassuolo, i rossoneri hanno dato una grandissima forza di prova contro l’Inter nel derby. Prova di forza che il Milan vorrebbe ripetere all’esordio in Champions, in casa del Salisburgo. Nel mentre, però, i rossoneri stanno anche già pensando al mercato di riparazione. Bisogna essere molto attenti al bilancio e questo Paolo Maldini lo sa bene.

Calciomercato Milan, ecco chi partirà a gennaio

Maldini non vuole in alcun modo che vi siano delle minusvalenze e proprio per questo cercherà di far fruttare qualsiasi cessione. In questo caso il Milan sta pensando di cedere in prestito Adli, onde evitare che il cartellino del calciatori si svaluti. Per ora Pioli non ha dato fiducia al calciatore, facendolo giocare solo 46 minuti, e ciò potrebbe far diminuire il costo del calciatore. In virtù di ciò, Maldini sta pensando al prestito del calciatore, pagato 8 milioni di euro. Con un prestito, il centrocampista avrebbe minutaggio garantito e non rischia di abbassare di tanto il suo costo sul mercato.