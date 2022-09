Calciomercato Milan, nuova offerta per il top player: i rossoneri ci provano

Calciomercato Milan, il Chelsea insiste per Leao

Dopo un inizio di stagione esaltante, il mercato intorno a Rafael Leao non si placa: il Milan ha resistito durante l’estate agli assalti soprattutto dalla Premier League, ma il portoghese ha ormai guadagnato quel fascino internazionale tale da aver innescato l’interesse di molti club europei, su tutti il Chelsea che continua a seguirlo.

Mercato Milan, pronti 100 milioni per il portoghese

Secondo quanto filtra da TodoFichajes, Thomas Tuchel vorrebbe il talento classe ’99 a tutti i costi per rinforzare il reparto offensivo del suo Chelsea. Il Milan, che sta trattando con il suo entourage per il rinnovo di contratto, per adesso è riuscito a respingere l’assalto: negli ultimi giorni di mercato, infatti, è arrivata l’offerta da 100 milioni. Respinta al mittente da Maldini. Ma se l’estate prossima il Milan dovesse ricevere la stessa offerta, ad un anno dalla scadenza del contratto sarebbe più complicato dire di no. Tutto dipende dalla trattativa con Mendes e dal rinnovo. Il Chelsea c’è, ed è pronto ad un nuovo assalto.