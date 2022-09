Champions League: Borussia Dortmund vince e convince, disastro Chelsea

Champions League, esordio perfetto per il Borussia Dortmund, malissimo il Chelsea

Esordio perfetto per i tedeschi del Borussia Dortmund, che vincono 3-0 in casa contro i danesi del Copenhagen. Partita tranquilla per i gialloneri che hanno gestito benissimo la partita e chiuso le pratiche già nel primo tempo, il quale si è concluso sul 2-0 dopo i goal di Marco Reus e Guerreiro. Nel secondo tempo i tedeschi hanno gestito la partita e si son portati sul 3-0 dopo il goal di Bellingham. Annullato un goal per fuorigioco ai danesi sul 3-0. Disastro per il Chelsea che ha perso 1-0 in Croazia, contro la Dinamo Zagabria

Champions League, esordio horror per il Chelsea

Il Chelsea inizia con una sconfitta (1-0) la sua avventura in Champions. Una grandissima prestazione da parte dei croati dello Dinamo Zagabria: menzione d’onore soprattutto per l’esterno sinistro Ljubicic, il quale ha disputato una partita fenomenale. La Dinamo Zagabria ha aperto le marcature con Orsic al tredicesimo minuto del primo tempo. Nonostante le enormi differenze tecniche, il Chelsea non ha mai minacciato la porta dei croati nel primo tempo. Nel secondo tempo, possesso sterile degli inglesi che hanno avuto solo tre occasioni pericolose, ma il portiere della Dinamo e il palo hanno salvato la porta. Partita disastrosa del Chelsea, senza alcuna idee di gioco precisa. Tuchel ha molto su cui lavorare.