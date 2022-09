Cinque allenatori sulla graticola. Ecco chi rischia in Serie A ed in Serie B

Quattro allenatori a rischio esonero in Serie A e B

La serie A è già alla quinta giornata mentre il campionato di B è giunto alla quarta giornata, cinque allenatori sono sulla graticola e dil loro destino dipenderà dalle prossime due gare. Ma vediamo chi sono:

STROPPA La squadra di Berlusconi dopo cinque partite è ultima in classifica con zero punti all’attivo, ed i giovani ragazzi tesserati da Galliani al momento non stanno mantenendo le aspettative. Stroppa è già a rischio adesso, ma presumibilmente la dirigenza biancorossa attenderà il match di Lecce per poi eventualmente esonerare l’ex Crotone. In pole per la successione c’è Donadoni, molto defilato Thiago Motta.

GIAMPAOLO Due punti in cinque partite per la Sampdoria, ma la squadra sembra alla sbando, costruita secondo noi in fretta e con giocatori non funzionali. Giampaolo si gioca tutto nel prossimo match di Marassi contro la sua ex squadra, il Milan, se dovesse essere sconfitta per Giampaolo ci sarà l’esonero.

MIHAJLOVIC Di Sinisa non dovremmo neanche parlarne, ed il solo pensiero di mettere in discussione un UOMO che in questi ultimi anni ha sofferto tremendamente, non ha senso. Il Bologna, ne si amo sicuri si riprenderà, lo spogliatoio è compatto a seguire gli ordini di Sinisa.

MARAN Il Pisa è mestamente ultimo dopo quattro giornate in Serie B, gli alibi dell’aver assemblato la squadra in ritardo non possono più reggere, la squadra che ha sfiorato la A nella scorsa stagione è irriconoscibile. L’ex allenatore di Chievo e Catania appare con poche idee, considerando anche che nelle sue ultime 16 panchine non ha ottenuto i tre punti. Nomi per la successione Andreazzoli o De Rossi.

CASTORI Di Castori abbiamo impressa nella mente l’immagine della sua solitudine su quella panchina in riva al mare a Salerno subito dopo l’esonero nella scorsa stagione. Il Perugia è ultimo insieme al Pisa, urge una brusca sterzata, ma siamo sicuri che Castori farà reagire i suoi ragazzi.