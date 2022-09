Inter, Inzaghi: “Mi aspetto una reazione dopo il derby. Dubbi di formazione per domani”

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, è stato intervistato ai microfoni di Sky Sport per la sfida col Bayern Monaco di domani sera.

Inter, Inzaghi: “Bayern favorito ma noi abbiamo San Siro”

“Deve essere una grande opportunità. Sappiamo che il Bayern è tra le favorite per vincere la Champions, ma siamo l’Inter e dovremo fare una grande gara davanti al nostro pubblico per tenerla sempre in equilibrio. C’è delusione per il derby, sappiamo cosa rappresenta per noi e per i tifosi. E’ un risultato che non ci aspettavamo, analizzando la partita si poteva fare meglio.