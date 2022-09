Juventus, intreccio di mercato con il PSG: le ultime

Calciomercato Juventus, sfida da bianconero mancato per un top

Solamente un anno fa, Gigio Donnarumma firmava per il PSG dopo tanti anni con la maglia rossonera. Ma, come riporta calciomercato.com, il club parigino non è stato il solo ad essersi avvicinato a lui, anzi. Questa sera per il portiere italiano ci sarà una sfida di Champions che sa di sliding doors, perché prima del club parigino è stato a un passo dal firmare con la Juventus che, però, non è riuscita a trovare una soluzione per l’addio di Szczesny ed è stata costretta a dare forfait.