Leao e Kvaratskhelia lanciano in orbita Milan e Napoli. Nasce il fenomeno Hojlund nell’Atalanta capolista

Nella quinta giornata, che vede l’Atalanta da sola in vetta alla classifica dopo 58 anni, ma per la prima volta a questo punto del torneo, sono i gol di Leao e Kvaratskhelia a contrassegnare il turno. Singolare che in testa alla graduatoria dei marcatori figuri il bolognese Arnautovic i cui 5 gol nelle prime 5 partite non sono serviti a dare una vittoria ai rossoblù ne a salvare la panchina di Sinisa Mihajlovic. Vediamo ora per ogni ruolo i migliori e peggiori della giornata.

PORTIERI – Continua lo straordinario momento di Perin che ancora una volta è il migliore di giornata grazie alla parata che gli permette di sventare il rigore di Jovic. Così nonostante la rete subita da Koumé gliela abbassi, il portiere bianconero mantiene la media più alta: 9,5. Si conferma su livelli altissimi Maignan (voto 7) penalizzato oltremodo dalle due reti subite (fantamedia 5). Bene anche Musso, Radu e Silvestri che non subiscono gol e toccano la fantamedia del 6,5. Malissimo Rui Patricio che unisce alle 4 reti subite l’incertezza fatale in occasione della seconda rete friulana; alla fine la fantamedia è da brividi: 1! Non tanto meglio Handanovic e Audero entrambi con la fantamedia del 3. “Arquero” blucerchiato penalizzato oltremodo dalla sfortunata carambola che gli vale l’autorete; il suo 7 in pagella diventa così un bruttissimo 3.

DIFENSORI – A livello prestazionale è il giovane azzurro Udogie (7,5) il miglior difensore di giornata, ma l’ammonizione gli costa mezzo punto e lo riporta al 10 di fantamedia alla pari di Kim e Doig (seconda citazione consecutiva). Segnaliamo la seconda rete in campionato per lo spezzino Bastoni e la prima di Mazzocchi (entrambi con 9,5 di fm). Giornata decisamente storta per Marlon la cui brutta prestazione (4,5) è ulteriormente peggiorata dall’autorete (fm 2,5) che lo rende il peggiore di giornata tra i giocatori di movimento. Strana casualità: l’altro Bastoni, quello dell’Inter, finisce dietro la lavagna con un secco 4,5 in pagella. Male anche i compagni di squadra e di reparto De Vrij e Dumfries.

CENTROCAMPISTI – A centrocampo tocca a Pereyra la palma del migliore. Un gol, un assist e l’ammonizione gli valgono la fantamedia di 11,5. Alle sue spalle con 10 ci sono Zaccagni, il solito Kvaratskhelia, l’emergente Vlasic ed il giovane Samardzic. Menzione partrcolare per Sottil che raggiunge l’8 in pagella ma non ottenendo bonus resta dietro gli altri a livello fantacalcistico. L’autogol costa a Schouten la peggior fantamedia di reparto (3). Poco meglio Sabiri e Pellegrini che toccano quota 4,5 aggiungendo un cartellino giallo alla loro prestazione insufficiente.

ATTACCANTI – Super Leao è il migliore in assoluto del turno; la doppietta che stende l’Inter, oltre all’assist per Giroud, gli vale uno sfolgorante 15 in fantapagella (compreso il malus per l’ammonizione). Subito dietro c’è Arnautovic (13,5) e Giroud che arriva ad 11. Negativa esperienza per Jovic, non nuovo a prestazioni al di sotto delle aspettative; stavolta il rigore sbagliato lo porta all’ultimo posto tra i bomber con un per niente lusinghiero 2 di fantamedia. Poco meglio, tra gli altri, i bolognesi Barrow e Zirkzee (fm 5).