PSG-Juventus 2-1 Un doppio Mbappè decide il match. Di Mckennie la rete della speranza per i bianconeri- Il tabellino

La Juventus perde di misura a Parigi

La Juventus nonostante un primo tempo pessimo riesce a limitare i danni al Parco dei Principi, e nella ripresa riesce a sfiorare in un paio di occasioni il clamoroso pareggio. Nei primi 45′ minuti troppa sofferenza per la squadra di Allegri con un Miretti a centrocampo sotto tono, nella ripresa Mckennie ha ridato vitalità al centrocampo. Manco a dirlo Mbappè migliore in campo che a tratti è stato imprendibile.

LA CRONACA

La Juventus scende in campo con un 3-5-2, con in attacco la coppia Vlahovic-Milik e non inizia male il match, ma al 5′ è il PSg a passare in vantaggio, con Mbappè servito in area da u n cucchiaio perfetto di Neymar, Perin è battuto con un tiro in diagonale. La Juventus reagisce ed un colpo di testa di Milik è parato da Donnarumma, sulla ribattuta prima Vlahovic di tacco e poi Kostic in diagonale sfiorano il pareggio. Al 22′ arriva il raddoppio dei locali; scambio da Playstation Mbappè-Hakimi-Mabappè ed il francese in area con un tiro in diagonale batte Perin. Il primo tempo è un dominio francese, ma la Juventus non affonda.

Nella ripresa Allegri mette in campo McKennie per Miretti, ed è proprio l’americano di testa ad accorciare le distanze. Il PSG rischia il tris con una bella discesa di Mbappè dalla destra ma il tiro esce a lato, all’81’ è Locatelli a sfiorare il pareggio ma Donnarumma allontana, nel finale Perin compie un miracolo su tiro di Neymar.

IL TABELLINO

PSG Juventus 2-1

Reti: 6′ Mbappé, 22′ Mbappé, 53′ McKennie

Psg (3-4-1-2): Donnarumma; Sergio Ramos, Marquinhos, Kimpembe; Hakimi (77′ Mukiele), Vitinha (77′ Danilo), Verratti (86′ Renato Sanches), Mendes; Messi (84′ Soler); Neymar, Mbappé. All. Galtier. A disp. Keylor Navas, Rico, Fabian Ruiz, Bernat, Sarabia, Ekitike

Juventus (3-5-2): Perin; Danilo, Bonucci Bremer; Cuadrado (74′ De Sciglio), Miretti (46′ McKennie), Paredes, Rabiot (86′ Kean), Kostic; Milik (68′ Locatelli), Vlahovic. All. Allegri. A disp. Pinsoglio, Garofani, Alex Sandro, Gatti, Rugani, Fagioli, Soulé

Arbitro: Taylor (ENG)

Ammoniti: 25′ Bremer, 25′ Sergio Ramos, 45’+1′ Miretti, 64′ Verratti, 73′ Danilo