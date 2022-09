PSG-Juventus, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

In 8 precedenti contro la Juventus, il PSG non ha mai vinto

Si apre la Champions League per la Juventus. I bianconeri andranno, nella prima giornata del girone, a far visita al Paris Saint German. Dopo il deludente pareggio, sono arrivate le parole di Allegri che, forse volte a levare pressione dalla squadra, sono state aspramente criticate. La Juve che scenderà in campo comunque presenterà solo uno dei due grandi ex della partita: Paredes. Di Maria, invece, non sarà disponibile, dopo il fastidio avvertito contro la Fiorentina. Tra i francesi, in campo il trio delle meraviglie Mbappe-Neymar-Messi.

PSG-Juventus, probabili formazioni

PSG (3-4-3): Donnarumma; Sergio Ramos, Marquinhos, Kimpembe; Hakimi, Renato Sanches, Verratti, Nuno Mendes; Messi, Mbappé, Neymar

Juventus (4-4-2): Perin; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; Locatelli, Paredes, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Kostic

PSG-Juventus, precedenti

Il PSG ha giocato 8 volte con la Juventus nelle coppe europee, senza mai riuscire a vincere contro i bianconeri: lo score recita 6 vittorie per gli italiani e 2 pareggi. L’ultimo incrocio è quello di Supercoppa europea del 1997 quando la Juve vinse per 6-1 all’andata al Parco dei Principi e 3-1 al ritorno, portando a casa un’altra coppa europea.

PSG-Juventus, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 20:45, sarà visibile su Canale 5, Sky Sport Uno, Sky Sport, Sky Sport 4K.