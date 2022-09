Roma, rinascita e mercato: a gennaio in arrivo due acquisti

Mourinho e una squadra che fatica a decollare

L’ultima sconfitta pesante subìta alla Dacia Arena contro l’Udinese preoccupa tifosi e dirigenza. La Roma, fino a questo momento, ha battuto solo Monza, Cremonese e Salernitana faticando contro le ultime due citate. Poi un pareggio contro la Juve nell’unica vera e propria occasione della partita, concludendo con una sconfitta pesantissima per 4-0 contro una squadra inferiore come l’Udinese. Mourinho ora chiede un altro sforzo alla società per poter avere un difensore e un’alternativa lì davanti.

Solbakken e Zagadou per suonare la carica

Se per Solbakken bisogna aspettare gennaio, discorso opposto invece per Zagadou. Il difensore francese ha la possibilità di trasferirsi alla Roma fin da subito, visto che il giocatore è attualmente senza contratto. Per quanto riguarda Solbakken, il contratto che lo lega al Bodo Glimt è in scadenza a dicembre 2022 e potrebbe arrivare a Trigoria a parametro zero già nei primi giorni di gennaio.