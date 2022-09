Salisburgo-Milan, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Il Milan apre la sua campagna Champions affrontando in trasferta il Red Bull Salisburgo. Gli austriaci, squadra sorteggiata in terza fascia, sono una formazione ostica e competitiva a cui i rossoneri dovranno prestare attenzione. La trasferta presenta diverse insidie, ma Pioli dovrebbe confermare la squadra che ha battuto il Milan nel derby con Messias esterno di destra e Giroud unica punta. Pronto Origi a entrare a gara in corso.

Salisburgo-Milan, probabili formazioni

Salisburgo (4-3-1-2): Kohn; Dedic, Solet, Wöber, Ulmer; Capaldo, Seiwald, Kjaergaard; Kameri; Okafor, Fernando. All. Jaissle

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernández; Tonali, Bennacer; Messias, De Ketelaere, Rafael Leão; Giroud

Salisburgo-Milan, precedenti

Ci sono due precedenti tra Milan e Salisburgo in Champions League e sono relativi ai gironi della stagione 94/95. In quell’occasione i rossoneri vinsero in casa con un netto 3-0, grazie alle reti di Stroppa e Marco Simone (doppietta), mentre in trasferta si imposero di misura, per 1-0, grazie alla rete di Massaro.

Salisburgo-Milan, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 21:00, sarà visibile su Sky Sport Action (numero 206 del satellite), Sky Sport.