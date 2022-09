Calciomercato Inter, borsino su chi resta e chi parte: il punto

I nerazzurri pensano al futuro

Questione scadenze. E’ proprio questo il bandolo della matassa che negli ultimi giorni sta affrontando l’Inter. A giugno 2023 infatti, alcuni giocatori potrebbero andar via a costo zero. Per questo motivo la società già da adesso sta iniziando a guardarsi intorno per avere più chiara tutta la situazione. Chi sembra realmente che dovrà abbandonare i neroazzurri è Roberto Gagliardini.

Il rinnovo che attualmente non sembrerebbe essere tra i programmi, porterebbe il calciatore a lasciare gratis l’Inter, soprattutto se mister Inzaghi non lo considererà una delle prime alternative nel suo turn-over. Contemporaneamente però potrebbe arrivare dalla Germania Mahmoud Dahoud del Borussia Dortmund, in scadenza il prossimo giugno. Attualmente il suo valore di mercato è pari a 18 milioni ma chissà in futuro potrà rivelarsi molto più che una semplice suggestione.