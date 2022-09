Calciomercato Juventus, altro grande nome a centrocampo: di chi si tratta

I bianconeri progettano già il futuro centrocampo

Una grande società si vede anche dalla sua capacità di fare progetti a lunga prospettiva. La Juventus è proprio una di queste. Con il mercato ormai concluso, i bianconeri non perdono tempo e già iniziano a pensare a nuovi innesti per il futuro. Nello specifico si pensa al centrocampo e nella possibilità di far tornare in Italia il centrocampista della nazionale azzurra Verratti.

Il ventinovenne del Psg, andrà in scadenza di contratto nel 2024 ma visti gli ottimi rapporti tra la Juve e il club transalpino probabilmente non ci sarà bisogno di attendere tanto. Già in passato infatti tra le due società ci sono stati ottimi scambi, vedasi Paredes e Di Maria. La pedina di scambio potrebbe essere Kean che in Seria A ancora non è riuscito ad esplodere, mentre in Francia è stimato e si è espresso nell’annata migliore della sua carriera. E neanche a farlo apposta, proprio mentre militava al Psg.