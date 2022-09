Calciomercato Lazio, Immobile titolare anche in Europa League

Calciomercato Lazio, contro il Feyenoord straordinari per Immobile

Esordio in Europa League per la Lazio domani sera all’Olimpico contro il Feyenoord: Maurizio Sarri, che avrebbe volentieri optato per un massiccio turnover, sarà costretto a schierare dal 1′ minuto ancora una volta Ciro Immobile. Matteo Cancellieri infatti è stato vittima di un attacco influenzale e non prenderà parte alla gara di giovedì.

Mercato Lazio, Sarri a gennaio aspetta un rinforzo

Proprio per questo motivo, Maurizio Sarri si aspetta dal mercato di gennaio un rinforzo in attacco, un vero vice Immobile che possa permettere al bomber napoletano di tirare il fiato in determinate occasioni visto che il solo Cancellieri non può bastare.