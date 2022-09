Calciomercato Milan, rossoneri al lavoro per la situazione rinnovi: il punto

Maldini e Massara alle prese con situazioni piuttosto delicate

Nonostante il calciomercato estivo sia ormai terminato, il Milan deve fare ancora i conti con tante situazioni più o meno importanti.. I due DS, Maldini e Massara sono sempre più impegnati in questioni che riguardano anche prospettive future. Di carne al fuoco, infatti, ce n’è davvero tanto sia sul fronte rinnovi sia sul fronte uscite. Sebbene la sessione di mercato è finita qui in Italia, tuttavia in alcuni paesi europei resta ancora aperta, motivo per il quale ultimamente stanno circolando tanti rumors a proposito dei rossoneri.

Calciomercato Milan, il punto nello specifico

Prima questione di rilevante importanza resta il rinnovo a Rafael Leao. L’attaccante rossonero sebbene in scadenza nel 2024, è già corteggiato e seguito da molti top club europei. Primo fra tutti il Chelsea. Il Milan quindi sta già lavorando per trovare la miglior formula per blindarlo definitivamente. Oltre a lui la società presta particolare attenzione anche ai giovani Tomori, Pobega, Tonali, Krunic e Kalulu. Giocatori che in un prossimo futuro andranno a comporre l’ossatura della squadra. Rinnovi in vista anche per loro. Sul fronte partenze invece sembrerebbe ormai prossimo all’addio Bakayoko. Il centrocampista francese che non rientra nei piani del club milanese, potrebbe sbarcare in terra ellenica all’Olympiacos considerando anche il fatto che in Grecia il calciomercato finisce il 15 settembre. L’ultima notizia che più che essere una certezza somiglia più ad una suggestione, riguarda Kessie. L’ivoriano non si trova bene a Barcellona ed è considerato addirittura la quinta scelta da Xavi. Potrebbe far ritorno in serie A magari al Milan, ma i rossoneri dovranno vedersela con l’Inter e la Juventus per riprenderselo. La prossima sessione di mercato invernale molto probabilmente confermerà o smentirà questo rumor.