Calciomercato Roma, per gennaio in pugno Solbakken: trattativa ai dettagli

Calciomercato Roma, nuovo arrivo in attacco

Nonostante il mercato estivo sia terminato pochi giorni fa, la Roma continua a lavorare in proiezione futura. L’infortunio di El Shaarawy ha posto un punto di domanda sul futuro di Shomurodov e che continua ad essere sul mercato.

Chi potrebbe arrivare a Trigoria è Solbakken. L’esterno, ex Bodo Glimt, sembra essere la pedina perfetta per rimpiazzare il deludente Shomurodov che ha deluso le aspettative. L’intesa con il calciatore dovrebbe esser stata raggiunta sulla base di un triennale da circa 2 milioni di euro a stagione. L’esterno offensivo è pronto ad approdare alla corte di Mourinho dopo la scadenza del contratto, prevista per il 31 dicembre 2022.