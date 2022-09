Elio Corno: “L’Inter è stata venduta a PIF, è tutto fatto”

Inter venduta a PIF

Il noto giornalista di fede nerazzurra Elio Corno lancia la bomba di mercato. Secondo il noto giornalista Zhang avrebbe venduto il club al fondo saudita PIF: “Ho saputo che la società nerazzurra è stata venduta per un miliardo di euro, è tutto fatto. L’operazione sarà ufficializzata nella pausa per il Mondiale in Qatar. E’ un’operazione finanziaria di grandissima portata, ci sono cifre enormi in ballo. Lo sanno tutti, ma non è stata data ancora alcuna ufficialità sulla trattativa che di fatto si è già conclusa”.