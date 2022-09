Inter-Bayern Monaco, le formazioni | Novità in casa nerazzurra

Inzaghi cambia l’Inter, mini turnover in casa nerazzurra. Tra i pali spazio a Onana, anche se non è da escludere la presenza in campo del capitano Handanovic. In difesa fuori De Vrij, dentro D’Ambrosio con Skriniar centrale. A centrocampo dentro Mkhitarian al posto di Barella.

PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, D’Ambrosio, Bastoni; Darmian, Mkhitaryan, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lautaro Martinez, Dzeko. All. Inzaghi.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, De Ligt, L. Hernandez, Davies; Kimmich, Sabitzer; Coman, Müller, Sané; Mané.. All. Nagelsmann.