Inter-Bayern Monaco, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Il girone di ferro dell’Inter si apre con la sfida al Bayern Monaco. Inzaghi vuole una prova di carattere dai suoi dopo la sconfitta nel derby. Non sarà facile per i nerazzurri data anche l’assenza di Lukaku: l’attacco sarà ancora guidato da Lautaro con Dzeko che si scontrerà con i difensori bavaresi. Il Bayern, dal canto suo, ha pareggiato in campionato nell’ultima partita, ma sembra la solita macchina da guerra. Nagelsmann ha metabolizzato la partenza di Lewandoski risistemando la squadra e, i nuovi arrivi, stanno già dicendo la loro, Manè in primis.

Inter-Bayern Monaco, probabili formazioni

Inter3-5-2: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lautaro Martinez, Correa.

Bayern Monaco (4-2-2-2): Neuer; Pavard, De Ligt, Hernandez, Davies; Kimmich, Sabitzer; Müller, Musiala; Gnabry, Mane

Inter-Bayern Monaco, precedenti

I 7 precedenti tra le due squadre sono perfettamente in equilibrio con 3 vittorie a testa e un pareggio. Nella mente dei sostenitori nerazzurri, però, questa sfida richiamerà per sempre alla mente la finale di Champions League del 2010 quando l’armata di Mourinho batté i bavaresi per 2-0 con la doppietta di Milito. L’ultimo scontro è invece risalente all’anno seguente quando le due formazioni si incrociarono agli ottavi di finale: all’andata prevalse il Bayern a Milano con gol di Gomez, ma al ritorno di impose l’Inter per 2-3 passando il turno.

Inter-Bayern Monaco, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 21:00, sarà visibile su Sky Sport Uno, Sport 4K, Sky Sport