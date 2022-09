Milan, De Ketelaere a fasi alterne nella notte di Champions

Esordio rossonero in Champions per De Ketelaere

Milan, contro il Salisburgo De Ketelaere ha bisogno di tempo

Esordio amaro per il Milan contro il Salisburgo in Champions League: il pareggio finale non permette agli uomini di Pioli di iniziare con il piede giusto il cammino europeo, ma la lieta notizia è sicuramente la prestazione di Charles De Ketelaere. Il belga ha bisogno di tempo per comprendere a pieno il calcio italiano e soprattutto per riuscire a fare la differenza in Champions.

Milan, il belga decisivo nell’azione del pareggio rossonero

In ogni caso sul gol del pareggio tutto nasce da una sua giocata. Un’autostrada vista dove c’era solamente un sentiero e che ha mandato Bennacer a suggerire per Leao che, a sua volta, ha mandato il pallone a Saelemaekers per l’1-1. Tutto molto semplice, se fossero tutti come De Ketelaere a determinare il principio dell’azione.