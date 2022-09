Napoli-Liverpool, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Il Liverpool non è partito benissimo in questa stagione

Sarà ancora Napoli-Liverpool. L’urna di Nyon ha messo contro di nuovo queste due squadre. I partenopei iniziano il loro girone di ferro con la consapevolezza di potersela giocare con tutti. In questo momento, inoltre, il Liverpool ha mostrato più di una crepa e sembra attaccabile. Gli azzurri sono in gran forma e la vittoria con la Lazio lo ha dimostrato. Sarà importante per gli uomini di Spalletti partire bene, per di più in casa per accumulare punti anche in vista della sfida contro l’Ajax.

Napoli-Liverpool, probabili formazioni

(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Elliott, Fabinho, Milner; Salah, Firmino, Luis Diaz

Napoli-Liverpool, precedenti

Le due squadre si sono incontrate per 6 volte in Champions League, sempre ai gironi. In particolare, il Liverpool quando è venuto a Napoli, non è mai riuscito a vincere. L’ultima volta, nella stagione 19/20, gli azzurri vinsero 2-0 grazie ai gol di Mertens e Llorente. Anche l’anno precedente i Reds ebbero la peggio con il gol di Insigne che si rivelò decisivo per la vittoria 1-0.

Napoli-Liverpool, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 21:00, sarà visibile su Amazon Prime.