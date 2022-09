Roma, Zaniolo fa il conto alla rovescia: la società studia il rinnovo.

Roma, Zaniolo scalda i motori mentre Pinto parla con Vigorelli

Dopo esser uscito per infortunio alla spalla, che ha costretto il giocatore a 20 giorni di stop, Zaniolo è pronto a tornare. L’ala mancina giallorossa, infatti, punta il rientro contro l’Atalanta di Gasperini in programma il 18 settembre. Il giocatore sta lavorando duramente per tornare al top e farsi trovare pronto da Mourinho. Pedina fondamentale del gioco del mister e assenza pesante, Zaniolo fa parlare di sè anche fuori dal campo. Come già detto, il rientro è previsto per il 18 settembre e proprio in quella settimana il giocatore dovrebbe firmare il, così tanto aspettato, rinnovo di contratto. Pinto e Vigorelli sono in continua comunicazione; l’agente chiede 5 milioni per il suo assistito mentre la Roma ne offre 3,5. L’accordo sembra esser stato trovato intorno ai 4,2 milioni più alcuni bonus facilmente raggiungibili. Intanto il giocatore è ai box che scalda i motori.