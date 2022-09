Troppo Bayern per l’Inter, a San Siro finisce 0 – 2 | Highlights

Il Bayern batte l’Inter a San Siro

Troppo forte il Bayern Monaco per questa Inter, a San Siro primo tempo a senso unico con i bavaresi padroni del campo, Onana si salva in più occasioni prima di capitolare. Nerazzurri troppo arrendevoli. Nella ripresa Dzeko e compagni provano a fare qualcosa di più ma i tedeschi amministrano al meglio. Nel finale occasionissima per Correa che spara fuori a tu per tu con Neuer.

IL TABELLINO

INTER-BAYERN MONACO 0-2

Inter (3-5-2): Onana 6; D’Ambrosio 5, Skriniar 5 (27’st De Vrij), Bastoni 5 (27’st Dimarco 5,5); Dumfries 5 (27’st Darmian 5,5), Mkhitaryan 5, Brozovic 5, Calhanoglu 5,5 (37’st Gagliardini 6), Gosens 5,5; Lautaro Martinez 5,5, Dzeko 6,5 (27’st Correa 5).

A disp.: Handanovic, Bellanova, Asllani, Acerbi, Cordaz, Barella. All. Inzaghi 5,5

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer 5,5; Pavard 6,5, De Ligt 6 (30’st Upamecano 6), L. Hernandez 5,5 (39’st Stanisic), Davies 6; Kimmich 7, Sabitzer 5,5 (17’st Goretzka 6); Coman 7 (30’st Gnabry 5,5), Müller 6,5, Sané 8 (39’st Musiala); Mané 5,5.

A disp.: Choupo-Moting, Ulreich, Schenk, Gravenberch, Tel, Mazraoui. All. Nagelsmann 8

Arbitro: Turpin.

Marcatori: 25’ Sané (B); 21’st D’Ambrosio (I) aut.

Ammoniti: Dimarco (I); De Ligt (B)