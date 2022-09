Calciomercato, duello tra Milan e Roma per il centrocampista: le ultime

Calciomercato Roma, i giallorossi seguono il centrocampista

La Roma continua a monitorare il calciomercato in previsione di possibili arrivi a gennaio: un nome che continua a essere presente nella lista di Tiago Pinto è quello di Douglas Luiz, centrocampista brasiliano in forza all’Aston Villa in scadenza di contratto a fine stagione. Il giocatore fin qui ha sempre rifiutato tutte le proposte di rinnovo del club, tanto che potrebbe essere ceduto già a gennaio.

Calciomercato, anche il Milan irrompe per Douglas Luiz

C’è però da segnalare quello che potrebbe essere un inserimento già a gennaio del Milan di Paolo Maldini, che vorrebbe prendere un centrocampista centrale con caratteristiche simile, o quasi, a Kessie, perso in estate a parametro zero e passato al Barcellona. Secondo il Sun i rossoneri già a gennaio potrebbero iniziare i colloqui per portare il giocatore a Milano, magari versando anche un indennizzo al club inglese che sapendo di perderlo a zero potrebbe pure accettare una cifra irrisoria per il giocatore.