Calciomercato Inter, il Tottenham fa spesa in Italia: Conte punta tre nerazzurri

Calciomercato Inter, Conte “spaventa” i nerazzurri: vuole tre dei suoi ex calciatori

Nella conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro il Fulham, Antonio Conte, ha parlato del mercato del Tottenham. Gli Spurs sono partiti forte, ma secondo il tecnico pugliese il gap con le grandi del calcio inglese non è stato del tutto colmato.

I tifosi interisti temono per il futuro di Alessandro Bastoni, primo obiettivo per la difesa dei londinesi che potrebbero anche fare concorrenza all’Inter per Nicolò Barella e Lautaro Martinez. Il mercato è stato altalenante tra mancate cessioni e pochi, semplici acquisti, con i nerazzurri che si ritrovano nel mirino del Tottenham. Questi, a quanto pare, sono gli obiettivi per rinforzare la rosa degli Spurs, per la prossima finestra di calciomercato.