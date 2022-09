Calciomercato Inter, sorpresa per gennaio: pazza idea per il centrocampista

Calciomercato Inter, colpo di scena Kessie

L’inizio di stagione di Kessie al Barcellona è stato devastante. In negativo, però. L’ex rossonero, trasferitosi a parametro zero in Spagna, ha disputato solo 37 minuti di gara su 360 a disposizione nelle prime 4 giornate di Liga. Il giocatore, però, è legato al club blugrana fino al 2026 ed ha un valore di circa 50 milioni di euro. Una follia Inter tenuta d’occhio dal solito Marotta che potrebbe farci un pensierino e approfittare del fatto che il giocatore si è pentito di lasciare l’Italia. Attenzione alla trattativa, sarebbe una beffa clamorosa anche per lo stesso Maldini. Inoltre fiducia piena a mister Inzaghi a meno di cataclismi, qual’ora fosse, la vera pazza idea è Jurgen Kloop.