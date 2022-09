Calciomercato Juventus, Allegri aspetta un rinforzo in difesa: c’è l’ok di Cherubini

Calciomercato Juventus, occhi su Igor: ed un gioiellino nascosto in Portogallo

Il calciomercato è terminato da poco eppure ci sono alcune società che già sono al lavoro. Una di queste è la Juventus che si muove “silenziosamente” ma con criterio, infatti, l’idea principale è quella di sostituire, l’ormai in scadenza, Alex Sandro. Nei giorni scorsi c’era già stato un’interessamento dei bianconeri per Igor della Fiorentina, ora il principale obiettivo viene dall’Europa, più precisamente dal Portogallo.

Il nome è quello di Alejandro Grimaldo, gioiellino in forza al Benfica. Il terzino sinistro, accostato più volte al Napoli, è in scadenza nel 2023 e non sembra intenzionato a rimanere in Portogallo. Per il momento l’Italia sembra una meta gradita, a patto che non ci siano altri club europei interessati.