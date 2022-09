Calciomercato Lazio, l’ultimo degli esuberi recupera: interesse del Celta Vigo

Calciomercato Lazio, Fares recupera e si pensa al trasferimento

L’unico che non ha trovato una sistemazione è Mohamed Fares, inserito nella rosa della Serie A nonostante quest’anno non abbia fatto alcun allenamento con la squadra. Il motivo per cui è rimasto è di carattere fisico. Infatti il giocatore, all’epoca in forza al Torino, si infortunò il 18 gennaio scorso durante la partitella di allenamento. Gli esami strumentali evidenziarono la lesione del legamento crociato anteriore e l’interessamento del menisco mediale. Ora il calciatore sembra esser tornato e vedere la luce in fondo al tunnel, si allena con il gruppo ma non sembra rimanere sotto l’ombra del Colosseo. L’interesse sembra venir dalla Spagna. Il Celta Vigo è la squadra che ha messo gli occhi sul giocatore. Per il club galiziano il laterale algerino è opzione valida soprattutto in caso di addio di Javi Galán, laterale mancino che piace alla Fiorentina e non solo.