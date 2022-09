Calciomercato Milan, Pioli avrà il suo jolly: i dettagli

Calciomercato Milan, Krunic sarà blindato

Nonostante l’egregio mercato svolto, i rossoneri ora sono impegnati nei rinnovi di contratto. Dopo che Leao e Bennacer hanno rifiutato la prima proposta di rinnovo, aspettandone una migliore, il Milan si concentra adesso al rinnovo di un altro giocatore , il nome è quello di Rade Krunic.

Calciomercato Milan, si continua con Krunic

Il centrocampista bosniaco è un pedina, se non un pupillo, del mister Pioli che ha insistito in prima persona per la rimanenza del giocatore. La motivazione? Krunic spesso l’ha utilizzato come jolly in più ruoli, la duttilità è un pregio per questo calciatore. Le cifre saranno definite nei prossimi giorni, visto che l’attuale contratto scadrà nel 2024.