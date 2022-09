Calciomercato Milan, una big di Premier punta Maignan: c’è l’offerta

Chelsea, per il dopo Mendy si pensa a Maignan

Il rifiuto al rinnovo di Mendy fa si che il Chelsea torni sul mercato alla ricerca di un portiere di alto livello. Tra gli obbiettivi di mercato dei Blues c’è soprattutto Mike Maignan, uno dei portieri migliori in circolazione e sicuramente il numero uno in Italia. Reduce da prestazioni di livello assoluto, il portiere ex Lille è uno degli incedibili della formazione di Pioli.

L’alternativa a Maignan gioca in Serie A

Viste le complicanze ad arrivare al portiere francese il Chelsea starebbe pensando a Wojciech Szczesny della Juventus. Le ottime prestazioni di Perin fanno ben sperare per il futuro tra i pali bianconeri. Oltre ai due portieri della Serie A in lizza ci sarebbe anche Jan Oblak.