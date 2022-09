Fiorentina-RFS, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

La Fiorentina torna in Europa. Dopo aver superato il Twente nell’ultimo turno preliminare (non senza qualche difficoltà), la squadra di Italiano comincia il suo girone con i favori del pronostico. I primi ad arrivare a Firenze saranno i lettoni del RFS. Il mister gigliato opterà per un largo turnover. Ci sarà sicuramente Cabral al centro dell’attacco, mentre a centrocampo dovrebbe vedersi Zurkowski.

Fiorentina-RFS, probabili formazioni

Fiorentina (4-3-3): Gollini; Venuti, Martinez Quarta, Ranieri, Terzic; Bonaventura, Mandragora, Zurkowski; Ikoné, Cabral, Saponara

RFS (4-2-3-1): Steinbors; Sorokins, Jagodinskis, Lipuscek, Mares; Jatta, Panic; Simkovic, Kouadio, Deocleciano; Ilic

Fiorentina-RFS, precedenti

Questo sarà il primo precedente assoluto tra queste due squadre. E sarà anche il primo precedente in assoluto tra la Fiorentina e una squadra lettone. Anche il RFS non ha mai incrociato una squadra italiana.

Fiorentina-RFS, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 21:00, sarà visibile su DAZN, Sky Sport Action.