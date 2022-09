Juve, perdite record dopo il mercato: la situazione

Tanti i problemi in casa Juventus

Juve, che rosso a bilancio

La Juventus si appresta a chiudere la stagione 2021/2022 con un rosso a bilancio di oltre 240 milioni. Brutte notizie per i bianconeri che, dopo un avvio di stagione non esaltante, devono fare i conti con perdite finanziarie importanti. I dati di Exor evidenziano come la Juve abbia subìto una perdita di 132 milioni nel periodo che intercorre tra gennaio e giugno che, sommati ai 119 milioni, risultano poco più di 240 milioni.

Stagione 2021/2022 peggiore della precedente

Si tratta di un peggioramento rispetto alla stagione con Pirlo in panchina. In quell’annata i bianconeri hanno chiuso a -209,9 milioni. Inoltre, se i numeri fossero confermati, sarebbe il quinto anno consecutivo che la Juve chiude in rosso con una perdita totale di 358,6 milioni.