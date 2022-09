Lazio-Feyenoord, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

La Lazio apre la sua campagna europea contro il Feyenoord. I biancocelesti, dopo la sconfitta contro il Napoli, vogliono un pronto riscatto in Europa. Si rivedrà Basic, al posto di Luis Alberto, mentre è confermatissimo il trio d’attacco con Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni. In porta, nuova chance per Maximiano.

Lazio-Feyenoord, probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Maximiano; Hysaj, Gila, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni

Feyenoord (4-2-3-1): Bijlow; Pedersen, Trauner, Hancko, Bjorkan; Timber, Kokcu; Walemark, Szymanski, Dilrosun; Danilo

Lazio-Feyenoord, precedenti

Ci sono due precedenti tra Lazio e Feyenoord, e risalgono ai gironi della Champions League 99/00. All’andata il Feyenoord si impose a Roma per 1-2 con doppietta di Tomasson (che poi arrivò in Italia con la maglia del Milan, mentre per i biancocelesti segnò Veron. Al ritorno, in Olanda, ci fu un pareggio per 0-0.

Lazio-Feyenoord, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 21:00, sarà visibile su TV8, DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport.