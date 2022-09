Ludogorets-Roma, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

I campioni della scorsa Conference League cominciano il loro percorso in Europa League. La Roma affronterà in trasferta i bulgari del Ludogorets. I giallorossi sono ampiamente favoriti sulla carta, ma Mourinho vuole soprattutto una risposta di carattere dai suoi dopo la brutta sconfitta per 4-0 patita a Udine. Ci sarà un po’ di turnover con Belotti che prenderà il posto di Abraham e Svilar quello di Rui Patricio in porta.

Ludogorets-Roma, probabili formazioni

Ludogorets (4-2-3-1): Siuga; Cicinho, Verdon, Terzier, Gropper; Tekpetey, Yordanov; Tissera, Piotrowski, Delev; Thiago. All. Simundza.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Belotti

Ludogorets-Roma, precedenti

Questo sarà il primo precedente europeo tra queste due squadre. La Roma ha però già effettuato ben 5 trasferte in Bulgaria: 4 contro il CSKA Sofia e 1 contro il Dunav. L’ultima, contro il CSKA, risale all’anno scorso, in Conference, quando i giallorossi si imposero per 2-3 con la doppietta di Abraham e il gol di Borja Mayoral. La Roma sfidò il CSKA anche durante la sua cavalcata in Coppa Campioni nella stagione 83/84 quando batté i bulgari in trasferta per 1-0 grazie al gol di Falcao.

Ludogorets-Roma, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 18:45, sarà visibile su DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport