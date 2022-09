Mihajlovic: “Non capisco l’esonero ma lo accetto”

Mihajlovic, che stile!

L’ormai ex tecnico del Bologna, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, commenta l’esonero da parte del club rossoblu: “Non sono un ipocrita, accetto l’esonero ma non lo capisco. In tre anni e mezzo abbiamo raggiunto – nonostante tutto – sempre salvezze tranquille cercando di fare un calcio propositivo e offensivo, lanciando giovani e permettendo al club di guadagnare col mercato in uscita come dimostrano le ultime sessioni. Potevo fare meglio, forse, ma ho dato tutto me stesso e guardo tutti a testa alta senza rimproverarmi nulla”.