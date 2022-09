Tegola per il Milan: lungo stop per il terzino

Il Milan perde Alessandro Florenzi per lungo tempo: il terzino azzurro, secondo quanto riporta Sky Sport, è volato in Finlandia per sottoporsi ad un’operazione al tendine del flessore sinistro.

Il terzino del Milan è nelle mani del Professor Sakari Orava, esperto di tendini: tempi di recupero da definire, ma si teme un lungo stop per Florenzi, in attesa del comunicato del Milan con l’esito dell’intervento e l’iter per il rientro in campo.