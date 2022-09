Calciomercato Inter, Vecino ribadisce: “Sarei rimasto a Milano solo per Inzaghi e su Sarri..”

Calciomercato Inter, Vecino: “Per Inzaghi ero importante”

Periodo d’oro per Matias Vecino. Il centrocampista uruguaiano, a segno ieri con un doppietta nella sfida contro il Feyernoord, è tornato a parlare dell’esperienza passata in nerazzurro. “Cosa mi è mancato negli ultimi 2 anni all’Inter? Nell’ultimo anno di Conte sono stato fuori 7-8 mesi, quando rientri è normale che ti manca un po’ tutto, poi c’era una squadra che stava lottando per i primi posti ed era difficile riuscire a trovare spazio. Ho fatto le ultime partite, poi sono andato in Nazionale e ho fatto una buona Copa America. L’ultimo anno sono rimasto per decisione di Inzaghi, che mi voleva, mi aveva detto che sarei stato un giocatore importante, poi alla fine non è successo niente di tutto questo.

Sicuramente quando hai la fiducia di un allenatore è tutto più facile, ti fa sentire importante, ti dà la possibilità di prendere condizione e ritmo, che era quello di cui avevo bisogno. Penso che l’ho fatto in questi anni quando andavo in Nazionale, ho giocato quasi sempre, purtroppo all’Inter negli ultimi tempi non sono riuscito a farlo. Adesso penso che ho tutte le possibilità per farlo, mi sento bene fisicamente e mentalmente, ho tanta voglia e tanta fame. Ripeto, avere un allenatore che mi stima così è molto importante“.