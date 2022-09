Calciomercato Juventus, bocciata l’idea Di Maria: già in arrivo il suo sostituto?

Calciomercato Juventus, nuovo rinforzo in attacco

La Juventus è stata la regina del mercato estivo. I nomi più altisonanti sono quelli di Pogba, fermo ai box per la rottura del menisco, e Di Maria anche lui non ancora al top. Proprio su quest’ultimo ci sono importanti novità, ad esempio, la società lo reputa un campione ma sà perfettamente che il giocatore va dosato di match in match.

Calciomercato Juventus, il dopo Di Maria è Correa

A questo punto Arrivabene e Cherubini si mettono al lavoro e cercano in Europa. Precisamente in Spagna. Sponda Atletico Madrid. Il profilo è quello di Angel Correa. Il giocatore argentino sembra non rientrare più nei piani del tecnico Simeone e potrebbe essere un’occasione per i bianconeri e i nerazzurri. Vediamo se il colpo verrà, già, messo a segno a gennaio.