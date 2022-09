Calciomercato Milan, rinforzo per gennaio: torna di moda un talento del Bruges

Il vice Leao arriva dal Belgio, contatti con il Bruges

Nonostante il mercato sia chiuso si pensa già alla sessione invernale. Il Milan, da qualche mese, sta seguendo con estrema attenzione un esterno d’attacco di talento e gli occhi di Maldini e Massara sono rivolti a un giocatore che milita nella Jupiler Pro League. Noa Lang è un classe 1999 che gioca nello stesso ruolo di Leao al Milan. È dotato di un ottimo dribbling e ha un discreto tiro da fuori area.

Lang al Milan, a gennaio si può fare

Noa Lang è stato accostato al Milan nella sessione di mercato estiva senza mai esserci, però, l’affondo dei rossoneri. Il Bruges negli ultimi giorni di calciomercato avrebbe rifiutato un’offerta del Lille per il calciatore olandese. Il sogno di Lang sarebbe giocare in un grande club insieme al suo ex compagno e amico De Ketelaere.