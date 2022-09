Calciomercato Roma, Mourinho aspetta il difensore: la proposta

Calciomercato Roma, intensificati i contatti con il difensore.

La Roma, reduce dalle sconfitte con l’Udinese e il Ludogorets in Europa League, è ancora alla ricerca di un difensore centrale in seguito all’infortunio di Kumbulla. I giallorossi sono in evidente difficoltà nell’ultimo periodo, emblematica la roboante sconfitta con l’Udinese per 0-4. Le critiche a Mourinho son tante, visto soprattutto l’entusiasmo iniziale per la grande campagna acquisti della Roma. Nonostante ciò, Tiago Pinto è stato criticato perché non è riuscito a portare a Roma un difensore centrale. In virtù di ciò, il ds giallorosso sta correndo ai ripari e nelle ultime si sono intensificati i contatti tra la società romanista e Maksimovic.

Calciomercato Roma, in arrivo il difensore

Maksimovic è svincolato dall’estate dopo aver giocato con il Genoa la scorsa stagione. I dubbi son tanti, vista soprattutto la sua condizione fisica (lo scorso anno ha saltato ben 23 match). Mourinho ha comunicato alla dirigenza la necessità di avere in rosa un difensore centrale in più, ma al momento la società è orientata a tornare sul mercato tornare direttamente a gennaio. Difficile quindi dire se Maksimovic arriverà o meno, ma nelle ultime la Roma sembra accelerare la trattativa per accontentare l’allenatore giallorosso.