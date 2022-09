Sampdoria-Milan, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Il Milan campione d’Italia, dopo la grande vittoria nel derby contro l’Inter, affronterà la trasferta di Genova, contro la Sampdoria. Per Pioli ci sarà spazio per un po’ di turnover: confermatissimo Leao, potrebbe tirare il fiato Giroud, concedendo la prima da titolare a Divock Origi. In difesa potrebbe rivedersi Kjaer. La Samp, invece, è già in una situazione di classifica preoccupante, ma lo storico delle ultime partite fa ben sperare: i due punti raccolti finora sono stati raccolti contro due big in casa (pareggi contro Juventus e Lazio).

Sampdoria-Milan, probabili formazioni

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Murillo, Ferrari, Augello; Rincon, Vieira, Verre; Sabiri; Caputo, Quagliarella.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Origi

Sampdoria-Milan, precedenti

In 64 precedenti a Marassi, la Samp ha vinto in 19 occasioni, il Milan in 26 e ci sono stati 19 pareggi. Da 3 anni a questa parte, però, i rossoneri hanno sempre sbancato lo stadio blucerchiato. Lo scorso anno la gara fu quella di apertura della Serie A e fu decisa da una rete di Brahim Diaz. L’ultima vittoria doriana è del 2019 quando Defrel fu decisivo per la vittoria dei suoi.

Sampdoria-Milan, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 20:45, sarà visibile su DAZN e su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport, Sky Sport 4K.