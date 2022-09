Zhang ha deciso, Inter in vendita | Goldman Sachs in azione

Calciomercato Inter, Zhang vuole 1.2 miliradi di euro

Elio Corno, famoso cronista nerazzurro, ha annunciato che il fondo saudita Pif diventerà il nuovo proprietario dei nerazzurri durante il Mondiale, anche se la cosa ora sembra essere seria.

inter, Pif proprietario con i mondiali

In Cina i banchieri di Goldman Sachs, banca d’affari di riferimento della famiglia Zhang, avrebbero ormai da diversi mesi iniziato a cercare nuove opzioni strategiche, tra le quali la cessione del club. .L’accordo con il fondo Pif è sulla base di 1.2 miliardi di euro. Sembra tutto fatto. Ovviamente i compratori non arriveranno domani. Ma la situazione è in stato molto avanzato.

Biasin svela: “Inter in vendita. La richiesta

La famiglia Zhang ha dato mandato a Goldman Sachs per la cessione dell’Inter. Richiesta 1,2 miliardi. Questo non significa che i compratori arriveranno “domani”, ma è vero che il processo è innescato.