Calciomercato Inter, duello con la Juventus per il terzino: Marotta tenta il sorpasso

Calciomercato Inter, Grimaldo sulla lista di Marotta

L’Inter sta sondando il mercato di gennaio per rinforzare le corsie esterne: un nome sulla lista di Marotta è quello di Alejandro Grimaldo, terzino 27enne del Benfica che ha intenzione di provare una nuova esperienza dopo sei anni con la maglia dei lusitani.

Mercato Inter, su Grimaldo c’è anche la Juventus

Come riporta calciomercato.com, su di lui ci sono da tempo i club inglesi (Newcastle e Arsenal soprattutto), ma non solo. La Juventus nel 2023 vivrà una rivoluzione a sinistra e Grimaldo è uno dei primi nomi sulla lista. E’ della stessa idea Marotta, che non ha abbandonato l’idea di cedere Robin Gosens (il Bayer Leverkusen potrebbe tornare alla carica) e, senza possibilità di fare grandi investimenti, punta al canterano del Barça, che ha uno stipendio di circa 2 milioni di euro lordi all’anno, circa 1,2 milioni di euro netti.