Calciomercato Lazio, l’alternativa a Luis Alberto arriva dalla Spagna: i dettagli

Suso spera nel ritorno in Italia

La Lazio si prepara ad affrontare l’Hellas Verona domani alle 18 all’Olimpico. Il mercato non dorme mai e Tare lo sa bene. La dirigenza biancoceleste è andata spesso negli ultimi anni a pescare calciatori in Spagna da rivalorizzare. E anche questa volta potrebbe andare così. Suso è una di quelle opportunità che Lotito non vorrebbe lasciarsi scappare vista la sua compatibilità perfetta con il gioco di Sarri.

Suso è l’esterno perfetto che chiede Sarri

La capacità di giocare nello stretto, di palleggiare con i compagni e soprattutto gioca a destra a piede invertito. Tutte caratteristiche che interessano in maniera particolare a mister Sarri. Lo spagnolo è in uscita dal Siviglia e su di lui ci sono diversi club di Liga tra cui Almería e Valencia.