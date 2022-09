Calciomercato Milan, Maldini punta al rinnovo di Leao: ma attenzione alle big d’Europa

Il rinnovo di Leao diventa un rebus

Sono arrivate ottime notizie in casa Milan con il rinnovo ufficiale di Tonali. Ora la vera domanda è: “Leao rinnova?“. I tifosi rossoneri, per il momento, possono stare tranquilli. La voglia di Leao è quella di rimanere al Milan e la società vuole a tutti i costi tenerlo. Il contratto è in scadenza nel 2024 ma la complicazione resta quei 19 milioni da versare nelle casse dello Sporting Lisbona da parte del portoghese. I soldi glieli darà o il Milan o la prossima squadra in cui andrà a giocare Leao.

Leao nel mirino dei top club europei

Rafael Leao ha chiesto un ingaggio da 7 milioni netti a stagione. Richiesta che potrebbe far vacillare il Milan con Chelsea, Bayern Monaco e Manchester City alla porta.